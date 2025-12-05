Sénégal : 47 millions de barils produits à Sangomar, 2,18 millions de m³ de GNL exportés via GTA

La production pétrolière du champ offshore de Sangomar, entré en service en juin 2024, a atteint 47,09 millions de barils, a annoncé le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines. Le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), quant à lui, a exporté 2,18 millions de mètres cubes de gaz naturel liquéfié (GNL) à travers treize cargaisons.





La performance des réservoirs et la fiabilité opérationnelle ont permis de réviser à la hausse la prévision annuelle de Sangomar pour 2025, portée à 34,5 millions de barils, contre 30,53 millions initialement.





En 2024, 46,07 millions de barils ont été commercialisés sur 48 cargaisons, générant 464,6 milliards FCfa de recettes. Ces exportations ont contribué à une hausse de 21,3 % des ventes extérieures, selon la Note d’analyse du commerce extérieur publiée en juillet 2025.





Depuis le début de la production de GNL en février 2025, 2,31 millions de mètres cubes ont été produits, dont 2,18 millions exportés. Trois cargaisons supplémentaires, totalisant 0,5 million de m³, ont été expédiées en octobre, accompagnées de 0,71 million de barils de condensat.





Selon les autorités, ces performances ont réduit le déficit de la balance commerciale de 3 983,9 milliards FCfa en 2023 à 3 252,3 milliards en 2024, soit une amélioration de 731,5 milliards FCfa. Les exportations totales atteignent 3 909,1 milliards FCfa, soutenues par le pétrole, l’or et les produits raffinés.





Les exportations vers l’Europe et l’Asie ont respectivement progressé de 34,1 % et 47,2 %, tandis que les importations ont reculé de 0,6 %, à 7 161,4 milliards FCfa, en raison de la baisse des achats de brut et de la chute des prix mondiaux.





Le ministère souligne que ces résultats marquent une transformation structurelle de l’économie sénégalaise, désormais considérée comme un nouveau producteur d’hydrocarbures en Afrique de l’Ouest.





À l’échelle régionale, l’UEMOA a enregistré un déficit courant de 6,3 % du PIB en 2024, contre 9,6 % en 2023, traduisant une amélioration de la stabilité économique dans la zone.



