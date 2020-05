Sénégal : 1559 patients atteints de Covid-19 sous traitement, en ce moment

Au total, 1559 patients atteints de Covid-19 sont sous traitement dans les différentes structures de prise en charge à la date du 26 mai, selon les chiffres rendus publics, ce mardi, par le ministre de la Santé et de l’Action sociale.



Abdoulaye Diouf Sarr a signalé, lors du point quotidien sur la situation de la pandémie au Sénégal, que sur les 551 tests réalisés, 31 étaient revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,62%.



Parmi ces nouvelles contaminations, 28 sont des cas contacts suivis tandis que 3 proviennent de la transmission communautaire à Castor (1), à Dakar, et à Thiès (2), a précisé Abdoulaye Diouf Sarr.



Cinquante malades ont été déclarés guéris, selon le ministre, soulignant que l’état de santé des autres patients est stable.



Abdoulaye Diouf Sarr a signalé que 18 cas graves sont en observation dans les hôpitaux.



Depuis le 2 mars, le Sénégal a dénombré 3161 cas de Covid-19 dont 1565 guéris, 36 décès et 1559 patients sous traitement.



APS