Sénégal : 133 migrants interceptés au large de Dakar

Une pirogue transportant 133 migrants irréguliers a été interceptée à environ 92 kilomètres des côtes dakaroises, a rapporté hier mercredi rts.sn.



L’opération a été menée par le patrouilleur Cayor, avec l’appui d’un avion de patrouille maritime de l’Armée de l’Air. Selon la même source, l’intervention s’est déroulée dans des conditions de sécurité optimales, permettant d’éviter un nouveau drame en mer.



Les migrants, de diverses nationalités, ont été conduits à la base navale Amiral Faye Gassama, puis remis aux services compétents pour la suite des procédures administratives.



Cette opération illustre, souligne rts.sn, la réactivité et la détermination de la Marine nationale, en coordination avec l’Armée de l’Air et les autres forces de défense et de sécurité, à protéger la souveraineté maritime du Sénégal tout en préservant des vies humaines.



