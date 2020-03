Sénégal : 12 nouveaux cas de Coronavirus et 03 guéris

L'Institut Pasteur de Dakar a communiqué au ministère de la Santé et de l'Action sociale, les résultats virologiques de ce jour.



Selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr Alyose Diouf, sur 60 tests effectués 12 sont revenus positifs. Il s'agit de 6 cas importés. Un des cas positifs est un proche du premier cas confirmé à Touba. 2 cas contacts suivis et 4 cas transmission communautaires font partie du bilan.



Le ministre de soutenir que 3 patients contrôlés sont déclarés positifs.



À ce jour, 79 ont été déclarés positif. Le ministère de déclarer que 8 sont guéris dont le premier sénégalais atteint du coronavirus qu'est le Modou-modou venu d'Italie.



Avec SENEWEB