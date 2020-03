Sénégal : 12 cas positifs au Coronavirus, ce dimanche.

Sur 151 tests réalisés, 12 sont positifs au coronavirus, dont 4 importés et 8 contacts. 9 patients sont déclarés guéris. À ce jour, 142 déclarés positifs avec 27 guéris et 115 encore en traitement. Le ministère invite les populations à respecter les mesures de prévention individuelles et collectives.