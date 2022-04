Sen Tv et Zik Fm n’émettent plus. Bougane dénonce "la dictature rampante de Macky Sall "

31/03/2022 23:55

Les signaux de la radio Zik Fm et la chaîne de télévision Sen Tv du groupe D-Média ont été coupés, ce jeudi, a constaté Seneweb.

L’information est confirmée par le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) à travers un communiqué. Babacar Diagne et ses services motivent cette décision par le non-respect de la mise en demeure et des nombreux rappels à l’ordre du Conseil à propos des revues de presse de monsieur Ahmed Aidara, nouveau Maire de la ville de Guédiawaye.



Sur les réseaux sociaux, Bougane Guèye Dani, Président directeur général dudit groupe de presse, a dénoncé « la dictature rampante de Macky Sall ».