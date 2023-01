Sécurité routière : 7 mesures entrent en vigueur dès aujourd’hui

12/01/2023 14:28

Lors du Conseil interministériel sur la sécurité routière, instruction a été donnée au ministre de l’Intérieur et à celui des Transports, «de prendre dans les 72 heures, un arrêté interministériel portant interdiction de circuler pour les véhicules de transport public de voyageurs sur les routes interurbaines entre 23 heures et 5 heures et rappelant les horaires de circulation des véhicules de transport de marchandises dans Dakar».



C’est à ce jour également que l’arrêté «portant limitation de la durée d’exploitation à 10 ans pour les véhicules de transport de personnes et à 15 ans pour les véhicules de transport de marchandises», doit être pris par le ministère en charge des Transports terrestres.



Il en sera de même aussi pour celui «interdisant toute transformation de véhicules destinés au transport de marchandises en véhicules de transport de passagers».



Autre arrêté qui doit être publié ce jeudi, c’est celui «portant interdiction de toute transformation des véhicules visant à augmenter les places assises pour les passagers ou à créer des porte-bagages supplémentaires».



Dans la même dynamique, le ministère des Transports doit publier l’arrêté «interdisant la pose et l’usage des porte-bagages, et prescrivant le démantèlement de ceux déjà fixés sur les véhicules de transport de personnes», et soumettre au gouvernement, le document «portant révision de l’âge minimum pour obtenir le permis pour conduire les véhicules de transport urbain et interurbain de personnes à 25 ans et à 23 ans pour les véhicules de transport interurbain de marchandises».



Il faut aussi noter que c’est aujourd’hui que le ministère en charge des Transports terrestres, en relation avec le ministère en charge du Commerce, doit prendre «un acte portant révision des conditions d’octroi de l’agrément de transport, de même que des spécifications techniques des véhicules destinés au transport des personnes et des marchandises».