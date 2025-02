Sécurité régionale : Les Jambars et les Fama renforcent leurs liens

07/02/2025 14:27

Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires croissants en Afrique de l’Ouest, le Sénégal et le Mali ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération militaire bilatérale.



Cette volonté a été matérialisée par une rencontre de haut niveau entre le ministre des Forces Armées sénégalaises, Birame Diop, et son homologue malien, le Général de Corps d’Armée Sadio Camara. La rencontre s’est tenue le jeudi 6 février 2025 au ministère de la Défense et des Anciens Combattants du Mali, en présence des chefs d’état-major des armées des deux pays et de hauts responsables militaires.



Au cœur des discussions figurait le renforcement des relations bilatérales en matière de sécurité et de défense. Le ministre sénégalais Birame Diop a souligné que cette rencontre s’inscrit dans les priorités du président Bassirou Diomaye Faye, qui attache une importance particulière au partenariat stratégique entre les deux pays. Rappelant la signature de l’accord militaire technique en mars 2021, il a salué la progression constante de la coopération militaire, notamment à travers l’échange de stagiaires dans les écoles de formation d’officiers et de sous-officiers, ainsi que dans l’enseignement militaire supérieur.



Sur le terrain, la collaboration se traduit par des patrouilles conjointes effectuées le long des frontières afin de renforcer la sécurité transfrontalière. Le ministre Diop a insisté sur la nécessité d’intensifier ces actions face aux menaces persistantes, notamment le terrorisme, l’extrémisme violent et les réseaux criminels transnationaux. « La mutualisation des efforts est essentielle pour contrer ces fléaux », a-t-il déclaré.





Outre les questions sécuritaires, les discussions ont également porté sur la préservation du fleuve Falémé, frontière naturelle entre les deux pays. Le Sénégal ayant suspendé l’exploitation aurifère dans la région durant trois ans pour limiter la pollution, Birame Diop a exprimé l’espoir que le Mali adopte également des mesures visant à préserver cet écosystème vital.



De son côté, le ministre malien de la Défense, le Général de Corps d’Armée Sadio Camara, a salué l’initiative de cette rencontre, soulignant l’importance d’un partenariat renforcé entre le Mali et le Sénégal. Il a rappelé que, bien que le Mali ait quitté la CEDEAO, le pays reste ouvert à des coopérations solides avec ses partenaires, notamment le Sénégal.



Il a insisté sur l’impératif d’une réponse commune face aux défis sécuritaires transfrontaliers, soulignant que « la lutte contre le terrorisme ne peut être gagnée que par la coordination et les échanges permanents entre nos forces armées ». Il a également dénoncé les influences extérieures qui alimentent l’instabilité dans la région et a réaffirmé la volonté du Mali de défendre sa souveraineté et ses choix stratégiques.



RTS