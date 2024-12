Sécurité nationale : la loi sur la Défense nationale va devenir la loi sur la Défense et la sécurité nationales

03/12/2024 11:54

Lors d’une conférence de presse au camp Sémou Djimith Diouf de Kaolack ce lundi 2 décembre, en mage de la manœuvre ‘‘Saloum 2024’’ (2-8 décembre 2024), le général de brigade Magatte Ndiaye a fait quelques annonces. Le chef d’état-major de l’Armée de terre a déclaré que la loi sur la Défense nationale sera révisée pour devenir la loi sur la Défense et la sécurité nationales.



« Nous sommes en train de réviser la loi sur la défense nationale pour arriver à une loi sur la défense et la sécurité nationale. C’est important d’y aller, parce qu’il faut une synergie d’actions pour mutualiser toutes les capacités et tous les efforts des forces de défense et de sécurité, les synchroniser pour avoir une efficacité optimale », a-t-il d’abord dit.



Le général de brigade Magatte Ndiaye d’ajouter. « Nous devons être en mesure de faire face aux menaces conventionnelles et asymétriques nécessitant des modes d’action asymétriques. C’est dans ce cadre que nous organisons cette manœuvre que nous avons élargie à toutes les forces de défense et de sécurité ».



Le chef d’état-major de l’Armée de terre est ensuite revenu sur l’importance de ces manœuvres militaires. « L’objectif de ces manouvres, en particulier celle prévue cette année, c’est de faire face aux menaces potentielles. Dans le contexte de la sous-région, vous n’êtes pas sans savoir que nous avons pas mal de conflits et le contexte mondial prouve aussi qu’il y a d’autres formes de conflits qui se développent », assure-t-il.



« Environ 4 500 éléments » de toutes les forces de défense et de sécurité ainsi que plus de 5 000 véhicules, 7 aéronefs, 16 navires et embarcations, devraient être mobilisés pour ces manœuvres.