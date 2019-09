Sécurité des pêcheurs : Moins de 100 pirogues sur 27 mille disposent de kits de géolocalisation

Le Sénégal a encore des efforts à faire dans la sécurisation des pêcheurs. Dans un entretien avec Seneweb, Abdoulaye Ndiaye de Greenpeace relève les manquements. ‘’On parle beaucoup de géolocalisation. Mais pour faire de la géolocalisation, il faut avoir la volonté politique de le faire. Si on prend uniquement les pirogues de pêche artisanale, au Sénégal, ils sont au nombre de 27 mille.



Si vous demandez à l’Etat combien de pirogues ont un kit de géolocalisation, ils te diront que c’est moins de 100 pirogues. Donc c’est une goutte d’eau dans la mer’’, regrette-t-il. Abdoulaye Ndiaye souligne que si les pirogues disparues ou chavirées avaient des kits de géolocalisation, avec l’aide d’un centre de contrôle, beaucoup de drames pourraient être évités. ‘’Malheureusement, cela n’existe pas.



La géolocalisation, elle n’est pas encore complètement établie et le Sénégal tarde à faire des avancées par rapport à cela. Aujourd’hui, si on veut vraiment détecter ces genres d’accident, il faut qu’on ait des mesures de secours adéquates à temps T’’, souligne-t-il. En fait, souligne-t-il, tout retard de secours en mer est synonyme de pertes en vies humaines. ‘’La mer, ce n’est pas comme la route. En mer, tout ce qu’on recherche dérive sur des centaines de mètres’’.



