Secte Mbakérouhou: la "Kaaba" érigée au centre du village

Une nouvelle doctrine religieuse au Sénégal avec la secte Mbackérouhou qui a fait des confidences au journal L'Observateur.



Le quotidien L'Observateur revient sur les révélations d'un des membres de la secte Mbackérouhou qui revient sur la mort du "prophète" Al Hassane Bâ, sur la "kaaba" qui est érigée au centre du village et leurs rituels religieux. Le journal revient sur les témoignages du maire de Bourouco qui revient sur la bataille rangée entre les populations et la secte et les dix ans de prison. L'Obs explique aussi l'histoire singulière du gourou Daouda Bâ et de sa banque de financement.



