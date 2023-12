Scandale de fraude financière : Au Japon, quatre ministres démissionnent

14/12/2023 06:58

Quatre ministres japonais ont démissionné ce jeudi après que le Premier ministre Fumio Kishida a annoncé la veille vouloir faire face à un vaste scandale de fraude financière qui ébranle le parti au pouvoir. Ont démissionné M. Kishida, le secrétaire général et porte-parole du gouvernement et les ministres de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie Yasutoshi Nishimura, des Affaires intérieures Junji Suzuki, de l'Agriculture Ichiro Miyashita, ainsi que cinq vice-ministres et d'autres responsables.