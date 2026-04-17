Scandale à Dakar et Saly : Huit inculpations dans une « vaste filière » active

17/04/2026

L'exploitation technique du téléphone d'Ibrahima Magib Seck, au cœur d'un dossier instruit par la Brigade de Recherches (BR) de Keur Massar, a révélé l'existence d'une « vaste filière entre Dakar et Saly ». Ce réseau, décrit comme l'un des plus « actifs », a déjà conduit à l'inculpation de huit de ses présumés membres. Parmi eux, six individus, dont le présentateur Ousmane Kadior Cissé, sont passés aux aveux, certains évoquant l'existence de « rapports payants ».





Par ailleurs, Chérif Aly Diatta, un ancien cuisinier-serveur ayant exercé dans un hôtel huppé, a été écroué hier après s'être perdu dans ses explications face aux enquêteurs.



Son parcours professionnel l'aurait mis en relation avec Ibrahima Magib Seck et d'autres profils actuellement sous investigation. Selon les révélations du quotidien Libération, ce dossier tentaculaire continue de livrer ses secrets suite aux aveux et aux preuves numériques accumulées par les forces de sécurité.





MS/NDARINFO



