Scandale à 10 milliards de dollars : jusqu’à quand Macky Sall résistera-t-il à la pression populaire ?

Une foule impressionnante composée de Sénégalais toutes les tranches d’âge et de toutes les couches sociales a manifesté à la place de la Nation comme prévu ce vendredi 21 juin pour réclamer la lumière sur la gestion considérée comme nébuleuse des ressources pétrolières et gazières nationales.