21/01/2023 10:35

Savoir ramener les vérités scientifiques à l’intelligence du commun des mortels, n’est peut-être pas une un exercice facile, mais c’est le premier stade de la maîtrise de la communication politique.





L’intelligence du peuple n’est pas forcément celle du technocrate ou du savant, il faut, en tant qu’homme politique savoir asseoir son discours sur les ressentis du peuple sans donner l’impression d’être trop vulgaire ou ordinaire. Tout le secret de la communication politique de Me Ngagne Demba Toure, réside dans le bon dosage entre le discours scientifique (quantification, démonstration, inférence, déterminisme, projection et prévisions, etc.) et le langage populaire.





Savoir ramener les vérités scientifiques à l’intelligence du commun des mortels, n’est peut-être pas une un exercice facile, mais c’est le premier stade de la maîtrise de la communication politique. La pédagogie n’est donc pas une ressource exclusivement requise dans l’enseignement, elle est vitale dans la communication politique. Un homme capable de dire tant de choses sérieuses et complexes avant autant d’aisance et surtout de conviction est forcément attachant, irrésistible.





Certains hommes politiques sont trahis par le calcul de ce que sera demain si leur discours était en contradiction avec l’avenir des faits. Ils sont dès lors prudents et parfois hésitants quelle que soit la valeur de la position qu’ils défendent. Ce n’est pas le cas chez Ngagne Demba Toure, il parle avec assurance, de façon quasi axiomatique ce qui a comme avantage de « forcer » l’attention et de ses interlocuteurs et du récepteur. Le franc-parler peut se jouer, se parodier, mais réussir à incarner toutes les forces de son corps dans le débit de sa parole sans faire ni de faute ni de lapsus, c’est difficile en communication.





Un fort-en-gueule abuse de sa voix, de la rhétorique guerrière et de l’art de la persuasion, mais il est incapable de raisonner et de faire des inférences susceptibles d’être approuvées par des faits et des données officielles. Le fort-en-gueule est lui-même sa propre source, son propre étalon ; le bon communicant sait extraire des données de ses adversaires les arguments à leur opposer.



Le prestation de Me Ngagne Demba Toure à l’émission Diakarlo a été de haute facture. Aucune fantaisie, aucune généralité : factuel et analytique à la fois, il s’est servi de faits et d’exemples précis et irréfutables pour laisser son interlocuteur se ridiculiser lui-même dans ses propres contradictions.



Cf: Me Ngagne Demba Toure



De Pape Sadio Thiam