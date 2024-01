Sauvegarde de la cohésion sociale : la jeunesse invitée à porter le "discours de la paix".

13/01/2024 07:28

Le Centre pour la démocratie, le développement et la culture en Afrique de Gorée Institute a bouclé hier vendredi quatre jours d’échanges et de formation sur les voies et moyens de renforcer la cohésion sociale dans un contexte de préparation de la présidentielle de février 2024.



Au terme de la mission, des instances de jeunesse et des associations d’étudiants de l’Université Gaston Berger ont été conviés à un panel sur la thématique. L’implication de la jeunesse dans le processus électorale s’inscrit dans le cadre d’un programme dénommé Synergie citoyenne pour la prévention de la violence électorale et la consolidation de la paix (PAVE).



« Nous invitons les jeunes à porter le discours de la paix et pour renforcer les acquis », a renseigné Borso TALL, consultante, en charge de cette formation au profit d’une soixante de bénéficiaires.



« Tout est question d’inclusion, de compréhension, d’écoute et du respect des avis des uns et des autres », a-t-elle ajouté. « Ils sortiront d’ici mieux équipés. Nous avons mis un certain nombre d’outils à leur disposition. Ils sont compris le rôle qu’ils vont jouer pour le reste du processus électoral », a laissé entendre Mme TALL.



Adela Ravidà, la directrice régionale de l’International Foundation for Electoral Systems' (IFES) partenaire de Gorée Institute dans la mise en œuvre de ce projet financé par l’Usaid, s’est fortement réjoui de cette initiative menée dans quatre universités du Sénégal.