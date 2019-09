Saupoudrage de la ville à partir de ce vendredi : les dispositions à prendre ...

Avec l’appui de la Brigade d’hygiène de Saint-Louis, le Commune de Saint-Louis compte procéder à une opération de saupoudrage les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 de 00 heures à 05 heures du matin dans les zones ci-après :