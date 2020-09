Santé : une nette baisse des cas de COVID-19 notée, mais des cas graves de paludisme surgissent

Depuis des jours, et même bientôt des semaines, on constate une nette baisse du taux de la COVID-19. C’est une bonne nouvelle qui mérite d’être saluée. Mais de source crédible, des professionnelles de la Santé, des cas graves de paludisme surgissent, tempérant cette enthousiasme…