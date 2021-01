Santé infantile : de la chirurgie gratuite pour plus de 100 mômes de la Langue de Barbarie (vidéo)

Grâce à un partenariat entre le mouvement les « Samedis de Babacar » et l’ONG espagnole Hope and Progress, une initiative sanitaire majeure a été lancée, vendredi, au profit d’enfants souffrants de pathologies nécessitant des interventions chirurgicales. Du bec de lièvre aux tumeurs en passant par les différentes hernies, la campagne qui cible plus d’une centaine d’enfants, suscite beaucoup de soulagement de la part des parents. Ils se sont fortement mobilisés à cette occasion. « C’est une façon d’accompagner les autorités sanitaires. L’État ne pas tout faire », a indiqué Babacar GAYE, l’initiateur de cette campagne au poste de santé de Goxu Mbacc. « Nous souhaitons que cette corporation pertinence et durable », a-t-il dit à l’égard des partenaires. « 80 à 100 enfants seront opérés d’ici fin mars 2021 », a-t-il renseigné. Le Comité de santé et le conseil du populeux quartier ont souligné la pertinence de l’action. « Elle vient à son heure », note Iba NDIAYE qui invite les fils de la localité à s’inspirer de l’ élan de solidarité de Babacar GAYE.