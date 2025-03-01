Santé à Saint-Louis : difficultés d’accès aux soins et coût élevé des traitements

À Saint-Louis, de nombreuses populations rencontrent d’énormes difficultés pour accéder à une meilleure qualité des soins de santé.



Si certains se plaignent du coût élevé des ordonnances, d’autres déplorent le manque de considération dans les structures sanitaires, notamment en ce qui concerne l’accueil et l’orientation des patients.



Face à cette situation préoccupante, plusieurs personnes interrogées sur place invitent les autorités compétentes à revoir le fonctionnement des services sanitaires. Elles appellent à plus d’efforts pour améliorer la prise en charge médicaleet surtout à une réduction des coûts de soins, jugés trop élevés pour une grande partie de la population.



Pour beaucoup, l’accès à la santé à Saint-Louis reste un défi quotidien, malgré les efforts déjà consentis. Il devient urgent, selon eux, d’agir pour faire de la santé un droit accessible à tous et non un privilège réservé à quelques-uns.



