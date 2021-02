Sans gouverneur depuis 3 mois : Saint-Louis, le vide administratif

Saint-Louis n’a plus de gouverneur ni de Contrôleur régional financier (Crf) depuis plusieurs mois. Le premier, nommé directeur de Cabinet du ministre de l’Intérieur, et le second, parti à la retraite, n’ont toujours pas été remplacés. Une situation très préjudiciable à la région qui a perdu ses bras administratif et financier.