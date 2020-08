Sandaga : 405 cantines en fer, 488 en dur, 640 tables en bois etc rasées !



Après le succès du redéploiement des commerçants de Sandaga au Champ de courses, le ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, fait le bilan de l’opération, rapporte L’As.



Les services du ministre Abdou Karim Fofana renseignent que les opérations de désencombrement du marché de Sandaga, les dimanche 02, lundi 03 et jeudi 06 août 2020, ont permis de collecter 120 tonnes d’ordures, 2,25 tonnes de bâches et 2579 m³ de gravats.



Les bulldozers ont rasé 405 cantines en fer, 488 cantines en dur, 195 tonnes de fer, 640 tables en bois, 308 bancs en bois, 39 chaises en plastique et un magasin en dur de 42,5 m². Tous ces matériaux étaient installés sur une surface de 5 687 m² qui a été complément raclée.





