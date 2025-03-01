Sanar : Serigne Samba Diagne lance la construction d’un complexe islamique
Saint-Louis va bientôt se doter d’un nouveau complexe islamique situé à Sanar. Ce projet, porté par Serigne Samba Diagne et son équipe Diamyatou Tahzibi Wal Irchaadil Islamiyatou, prévoit la construction d’une infrastructure moderne comprenant une grande mosquée, une bibliothèque ainsi qu’un espace destiné à accueillir des milliers d’enfants afin de leur offrir une meilleure éducation islamique.
La cérémonie de pose de la première pierre s’est tenue ce vendredi 15 août 2025, sous la présidence du gouverneur de la région, Al Hassane Sall.
