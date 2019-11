Salon National des Arts Visuels : trois artistes Saint-Louisiens sélectionnés

Trois artistes plasticiens de Saint-Louis exposeront leurs œuvres à la 10e édition du salon national des arts visuels du Sénégal prévu du 05 au 20 novembre 2019 à Dakar. Il s’agit de Mamadou Lamine SECK alias AL SECK, Ousmane AW ( PODOR) et Abdou Karim FALL. Le vernissage de l’exposition dénommée « Seentu » dédiée aux jeunes talents est prévu le 12 novembre au centre culturel Blaise SENGHOR. Il présentera les productions de 19 jeunes talents sénégalais.



L’expo « Seentu » ou « Attente » est une « prospective ouverte pour la jeune création artistique sénégalaise », renseigne le communiqué de l’événement parvenu à NDARINFO. « Elle veut donner plus de visibilité aux jeunes artistes présents sur la scène nationale et internationale », indique le document.



NDARINFO.COM