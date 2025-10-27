Salémata : plus de 124 millions FCFA distribués à 922 ménages vulnérables

27/10/2025

La ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a procédé dimanche au lancement officiel des paiements par transfert monétaire destinés à 922 ménages vulnérables du département de Salémata, pour un montant global de 124 470 000 francs CFA.





Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme de Réponse à l’Insécurité Alimentaire (PSA) 2025, mis en œuvre par le Fonds de solidarité nationale pour soutenir les familles confrontées à la crise alimentaire et nutritionnelle.



Chaque ménage bénéficiera d’un appui financier direct de 135 000 francs CFA afin de couvrir ses besoins essentiels durant la période de soudure.





Selon Mme Maïmouna Dièye, « ce transfert représente une allocation vitale pour les foyers vulnérables, dont beaucoup subissent encore les effets de la soudure ».



Elle a par ailleurs annoncé le lancement, en décembre prochain, d’un programme de financement en faveur des femmes de Salémata pour soutenir leurs activités génératrices de revenus, notamment dans la transformation agroalimentaire.





Le président du Conseil départemental de Salémata, Pierre Nianga Boubane, et le maire de la commune, Kamissa Camara, ont salué cette initiative qu’ils ont qualifiée de « levier d’inclusion sociale et d’autonomisation », essentielle pour aider les familles à faire face aux défis du changement climatique et de la cherté de la vie.





