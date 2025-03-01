Saisie de 240 plaquettes de cocaïne d’une valeur de 21,78 milliards de FCFA à Kalifourou

Une opération menée par les douanes sénégalaises a permis la saisie de 240 plaquettes de cocaïne d’une contrevaleur de 21,78 milliards de francs CFA, mardi à Kalifourou, dans la région de Kolda, au sud du pays. Cette saisie est le fruit d’une exploitation minutieuse d’un renseignement sur le transfèrement de substances prohibées en provenance d’un pays voisin.



Le Bureau des douanes de Kalifourou a intercepté un véhicule transportant la drogue, qui avait été dissimulée dans une cachette spécialement aménagée à l’intérieur du véhicule. L’opération a permis de découvrir un total de 240 plaquettes de cocaïne, représentant un poids global de 272,25 kilogrammes.



Les trois individus de nationalité étrangère, interpellés lors de cette opération, sont actuellement sous enquête. L’administration des douanes sénégalaises a réaffirmé son engagement à lutter contre la criminalité transnationale, notamment le trafic de stupéfiants, et a sollicité la collaboration des populations pour renforcer l’efficacité de cette lutte.



