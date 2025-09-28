Saint-Louis : vers la mise en place d’un fonds bleu pour renforcer la résilience des communautés côtières

28/09/2025

Un atelier de restitution communautaire de l’étude de faisabilité du Fonds bleu pour la résilience des communautés côtières s’est tenu, samedi, à Saint-Louis (nord), à l’initiative du consortium Leadership, éthique, gouvernance et stratégies pour l’Afrique (LEGS-Africa), a constaté l’APS.



Selon Dr Mbaye Dieng, membre fondateur de LEGS-Africa et co-auteur de l’étude, la réflexion s’inspire des mécanismes déjà expérimentés dans d’autres pays pour compenser les impacts de l’exploitation pétrolière et gazière et renforcer la résilience des populations riveraines.



« Nous avons réfléchi sur la possibilité de créer un fonds bleu. Il fallait mettre en place un mécanisme, et c’est tout heureux qu’au niveau de l’État, il existe déjà des structures qui travaillent sur cette question », a-t-il déclaré.



Dr Dieng a souligné que ce fonds pourrait être financé sans recours à l’endettement, avec un potentiel d’un million de bénéficiaires.



« Quand on parle de pétrole et de gaz, il y a une étude d’impact environnemental qui propose des mesures d’atténuation. Il fallait aller plus loin pour assurer réellement la résilience des communautés », a-t-il ajouté.



Le secrétaire général du Syndicat national autonome des pêcheurs du Sénégal (SYNAPS), Moustapha Dieng, a salué la démarche de restitution communautaire et l’initiative de création d’un tel fonds.

