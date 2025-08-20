Saint-Louis : vers la démolition des maisons de la bande des 20 mètres de la Langue de Barbarie

Le préfet de Saint-Louis, Abou Sow, a présidé hier mardi une réunion du comité départemental de développement (CDD) consacrée au projet de démolition des maisons construites sur la bande des 20 mètres de la Langue de Barbarie.



« Nous sommes arrivés à une étape importante. Il s’agit de la démolition des maisons dont les propriétaires ont été indemnisés ou relogés sur le site de recasement de Diougop », a expliqué le préfet, précisant que l’opération vise à sécuriser les quartiers de Guet Ndar, Ndar Toute et Goxu Mbaac dans le cadre de la requalification de la zone.



Il a rappelé que le Projet de relèvement d’urgence et de résilience à Saint-Louis (SERRP), lancé en 2018 pour le relogement des sinistrés, touche désormais à sa fin. Cette rencontre, qui a réuni les services de l’État, la mairie et des représentants de la population, visait à préparer en amont cette opération sensible.



Abdoulaye Dièye, directeur qualité, sécurité, hygiène et environnement de Kelimane Entreprise SA, a insisté sur la dimension environnementale du chantier : « Ce projet, bien qu’étant de BTP, revêt un caractère environnemental prioritaire. Toutes les dispositions sont prises pour faciliter l’avancée des travaux et respecter les délais. »



Le préfet a par ailleurs annoncé que plusieurs autres réunions se tiendront avant l’annonce officielle du démarrage des démolitions.



