Saint-Louis : une randonnée citoyenne pour exiger plus de transparence dans la gestion des ressources extractives

07/12/2025

Une randonnée citoyenne s’est tenue ce dimanche à Saint-Louis dans le cadre du Projet à Égalité – Phase II, porté par le Forum Civil en partenariat avec OXFAM.



Cette mobilisation a réuni des acteurs territoriaux, des représentants de la société civile, des universitaires et des citoyens engagés, tous unis pour un plaidoyer en faveur d’une gestion transparente et équitable des ressources extractives du pays.





Samba Ndiaye, coordonnateur du projet, a rappelé que cette action s’inscrit dans une campagne territoriale visant à promouvoir le contrôle citoyen sur l’exploitation des hydrocarbures et des mines.



« Nous voulons rappeler que selon l’article 25-1 de la Constitution sénégalaise, ces ressources appartiennent au peuple », a-t-il déclaré, appelant à une meilleure implication des communautés locales dans les politiques extractives.



La randonnée fait suite à une journée d’activisme artistique organisée la veille sur la place Abdoulaye Wade, où plus de vingt artistes se sont exprimés pour alerter sur les enjeux liés à la gestion des richesses naturelles.





Pour Mamadou Lamine Tall, coordonnateur du Forum Civil, « les collectivités territoriales doivent faire entendre la voix des populations dans les Plans de Développement Communaux (PDC) ».



Il plaide pour que les attentes des communautés, souvent touchées par les conséquences écologiques ou économiques de l’exploitation, soient intégrées dans les décisions politiques.



NDARINFO.COM



