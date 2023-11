Saint-Louis : une "école du climat" réchauffe les craintes autour de la future exploitation gazière

10/11/2023 12:53

La plateforme nationale pour une justice climatique tient la troisième éducation de son « Climate School » à Saint-Louis. Après des échanges avec des acteurs de la pêche impactés déjà par les travaux d’exploration et l’installation de plateformes gazières sur le site de "diatara", les parties prenantes se sont réunis mercredi à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.



Un colloque sur les changements climatiques, la migration et la pêche a été tenu entre des membres d' associations de protection de l’environnement, des chercheurs et des étudiants. La rencontre a été une caisse de résonnance des vives craintes suscitées par la future exploitation d’hydrocarbures au large de Saint-Louis.



La plateforme a exhorté les autorités à prendre les mesures idoines pour revenir d’éventuelles catastrophes sur l'environnement et la mise en péril des activités économiques de communautés de pêcheurs.