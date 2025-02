Saint-Louis : un responsable appelle à corser les peines infligées aux auteurs de vols de bétail

22/02/2025 07:15

Le président du Comité communal de lutte contre le vol de bétail de Fanaye (nord), Bocar Ndiaye exhorte les autorités judiciaires à corser davantage les peines d’emprisonnement d’auteurs de ce délit.



‘’Souvent, nous nous mobilisons et faisons tout pour appréhender des voleurs mais devant le tribunal ils n’écopent que de 5 à 6 mois de peine d’emprisonnement et pourtant le vol de bétail a été criminalisé’’, a-t-il dit à l’APS, en marge d’un atelier sur la santé animale.



La loi de 2017 sur le vol de bétail prévoit une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans.



‘’A chaque fois qu’un cas suspect est signalé, a-t-il souligné, nous nous mobilisons et demandons aux autorités de corser les peines’’.



Bocar Ndiaye dit n’avoir jamais entendu un voleur de bétail condamné à une lourde peine malgré la criminalisation du vol de bétail. »Et les éleveurs dépensent plus pour être rétablis dans leurs droits alors qu’il était question du point de vu de la loi que le voleur rembourse cinq fois plus le prix de l’animal volé », a-t-il souligné, déplorant que le fait que » cela ne soit pas appliqué en réalité ».



Il a indiqué que le Comité communal de lutte contre le vol de bétail de Fanaye mène ses activités de surveillance bien au-delà de leur commune.



‘’ Le comité a ainsi mis en place dans cette dynamique une brigade d’alerte et de surveillance composée de bonnes volontés qui se mobilisent à chaque fois qu’un cas de vol est déclaré dans la commune », a-t-il ajouté.



Selon lui, ce comité a fortement contribué à réduire les vols qui se comptaient avant à trois en moyenne dans la semaine.



‘’ Cette baisse, s’explique par le fait que la majorité des grands voleurs qui semaient la terreur dans la zone ont été arrêtés », a-t-il justifié.





