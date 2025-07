Saint-Louis : un réseau de fraude et de séjour irrégulier démantelé à Ngallèle

Le Commissariat central de Saint-Louis a procédé à l’interpellation de onze (11) individus dans le quartier HLM de Ngallèle, dans le cadre du démantèlement d’un réseau présumé de fraude. Les personnes arrêtées sont poursuivies pour association de malfaiteurs, escroquerie, tentative d’extorsion de fonds et séjour irrégulier.



Originaires du Sénégal, de la Guinée et du Togo, les mis en cause sont identifiés comme étant des agents marketing, un étudiant, des maçons et un soudeur.



L’enquête a été déclenchée suite à une dénonciation d’un enseignant-chercheur, qui a signalé la séquestration présumée d’une jeune fille malienne. Cette dernière aurait été recrutée via Facebook par une dame lui promettant un emploi rémunéré à 100 000 FCFA par semaine. Une fois sur place, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un recrutement déguisé par la société Qnet, souvent citée dans des affaires similaires d’arnaque.



La jeune femme, ayant refusé d’adhérer au système, aurait été retenue contre son gré. Les onze personnes mises en cause nient les faits, mais ont été placées en garde à vue. L’enquête suit son cours.



NdarINFO