Saint-Louis : un camion rate son virage et bloque le pont Moustapha Malick Gaye

22/11/2025

La circulation a été fortement perturbée ce matin sur le pont Moustapha Malick Gaye, à la suite d’un incident impliquant un camion gros porteur chargé de charbon, a alerté un citoyen de Ndar témoin de la scène.



Le véhicule, qui se dirigeait vers la Langue de Barbarie, aurait raté son virage en s’engageant sur le pont, finissant sa course sur le passage piéton. L’accident, survenu peu avant midi, a provoqué un embouteillage monstre, au grand dam des usagers.



« Le camion est monté sur le trottoir comme s’il n’y avait pas d’alternative. C’est dangereux et inadmissible », a déclaré le témoin, dénonçant le manque de réactivité des autorités pour dégager le véhicule en panne.



Les automobilistes ont été contraints d’effectuer un long détour par le nord, en passant par le pont Masseck Ndiaye, pour rejoindre les quartiers de Ndar-Toute et Guet-Ndar.



Les piétons, eux, n’ont eu d’autre choix que de traverser un à un, tant l’espace restant était exigu.



Jusqu’en début d’après-midi, aucun dispositif n’avait été mis en place pour déplacer le poids lourd, accentuant le mécontentement général. « Ces vieux camions posent trop de problèmes », a-t-il déploré.



M.S



