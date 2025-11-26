Saint-Louis : un atelier pour renforcer la protection des migrants et réfugiés

26/11/2025

Un atelier de renforcement des capacités sur la protection des personnes en mouvement s’est tenu ce mercredi à Saint-Louis, organisée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) en partenariat avec le Comité International pour l’Aide d’Urgence et le Développement (CIAUD), a réuni autorités locales, services techniques de l’État et organisations de la société civile.





Selon Souleymane Fall, chef du bureau du CIAUD, l’événement s’inscrit dans le cadre du projet pilote de protection des personnes en mouvement et de mise en œuvre de l’approche basée sur la route, une initiative qui vise à accompagner les migrants vulnérables, les demandeurs d’asile, les apatrides et les réfugiés identifiés dans la région. Le CIAUD, qui a récemment ouvert un bureau à Richartol, couvre l’ensemble de la région nord dans ses activités d’appui.





« Saint-Louis est à la fois une zone de départ, de transit, et de retour pour les personnes en mouvement. D’où l’importance de renforcer la coordination entre les acteurs étatiques et les ONG pour une meilleure prise en charge de ces populations », a-t-il expliqué.





L’atelier vise aussi à poser les bases d'une collaboration plus structurée entre les acteurs impliqués dans la gestion migratoire et la protection humanitaire.





Présent à l’ouverture de la rencontre, l’adjoint au gouverneur de Saint-Louis, Sidy Guissé Diongue, a salué l’initiative, soulignant les défis rencontrés par les migrants et les réfugiés dans la région :



« Ces populations ont besoin d’accompagnement, de respect de leur dignité et de leurs droits. Il est essentiel de renforcer les capacités des autorités et des OSC pour améliorer leur accueil, leur orientation et leur protection », a-t-il affirmé.



Le choix de Saint-Louis, région frontalière avec la Mauritanie et zone de passage migratoire stratégique, répond à la nécessité d’interventions ciblées, alors que le Sénégal continue de jouer un rôle central dans les dynamiques migratoires ouest-africaines.





