Saint-Louis : un Curé prêche pour “plus de sollicitude’’ à l’endroit des jeunes

26/12/2023 13:38

Le Curé de la Paroisse Notre Dame de Lourdes de Saint-Louis Abbé Louis Gomis a demandé, lundi, aux autorités dirigeantes d’accorder “plus de sollicitude à la jeunesse qui mérite beaucoup de considération », tout en invitant également les jeunes à croire en leur potentiel et le talent que Dieu leur a donné.



« Nous avons dit une prière spéciale pour la jeunesse qui nécessite une bonne sollicitude, surtout de la part des autorités que le Seigneur a choisies pour travailler aux destinées de cette nation. Cette jeunesse mérite beaucoup de considération et d’accompagnement », a fait valoir Abbé Louis Gomis dans un entretien qu’il a accordé à l’APS à l’occasion de la fête de la nativité.



“Nous avons demandé aux jeunes de croire en leur potentiel pour vraiment développer le talent que Dieu leur a donné afin qu’ils puissent travailler ce milieu qui est le Sénégal’’, a ajouté le religieux.



Le Curé de la paroisse Notre Dame de Saint-Louis faisait notamment allusion au phénomène de l’émigration irrégulière qui, selon lui, apporte un lot de détresse et de malheur.



A quelques encablures de l’élection présidentielle du 25 février 2024, Abbé Louis Gomis n’a pas manqué de lancer un appel à l’endroit des acteurs politiques.



“Nous avons prié pour des élections calmes et paisibles. D’abord nous invitons les acteurs politiques à écouter le message de Dieu. Ce message divin que nous avons reçu à Noël fait de nous des princes de la paix’’, a-t-il rappelé.



Poursuivant, il a noté qu’il y a lieu de travailler dans le sens de ‘’la réconciliation et du pardon qui devrait permettre à ‘’tout citoyen de pouvoir vivre en communion et de travailler pour le développement de ce pays’’.



Abbé Louis Gomis a aussi invité les acteurs politiques à introduire, dans leur offre programmatique “ce volet de réconciliation et de pardon qui permettra à tout citoyen d’être fier de son pays et de travailler aussi au développement du Sénégal qui nous est très cher’’.



APS