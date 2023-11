Saint-Louis : sensibilisation d'acteurs sanitaires sur la pharmacovigilance et la nouvelle loi pharmaceutique

21/11/2023 19:52

L’Agence sénégalaise de la Réglementation Pharmaceutique (ARP) a démarré mardi un atelier d’informations sur ses missions et prérogatives. La session de trois jours permettra aux acteurs sanitaires de Saint-Louis de s’imprégner sur la nouvelle loi pharmaceutique promulguée en juin 2023.



En effet, cette disposition apporte plusieurs innovations au secteur, renseigne le docteur Madické DIAGNE.



« Elle intègre notamment les traités que le Sénégal a signés ainsi que des domaines qui n’ont pas été réglementés dans l’ancienne loi », note le directeur de l’Inspection, de la surveillance du marché et des vigilances au sein de l’ARP.



« Elle prend également en charge les essais cliniques, le renforcement des sanctions sur le trafic de médicaments et la distribution de remèdes de qualité inférieure », a-t-il indiqué en marge de l’ouverture du conclave.