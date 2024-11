Saint-Louis s'apprête à célébrer le 99e anniversaire de l’assassinat de Batling Siki

29/11/2024 06:46

L’adjoint au préfet de Saint-Louis Abdoukhadre Dieylani BA a présidé mercredi un comité départemental de développement sur la commémoration du 99e anniversaire de l’assassinat d’Amadou Louis Mbarick Fall plus connu sous le nom de Batling Siki prévue les 14 et 15 décembre 2024.



Cette rencontre a permis aux parties prenantes de prendre les dispositions idoines pour la bonne tenue de cet événement en passe d’être inscrit dans l’agenda culturel et sportif du pays. Le comité d’organisation a salué la diligence et la disponibilité dont l’administration territoriale a fait montre, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité.



Amadou Louis Mbarick Fall alias Batling Siki, né le 22 septembre 1897 à Saint-Louis et mort assassiné à New York le 15 décembre 1925, est arrivé très jeune à Marseille, en France, à l’âge de 10 ans. Il sera décoré de la médaille militaire pour sa participation à la Première guerre mondiale.



Démobilisé, il reprend les gants et le 24 septembre 1922 et inflige un calvaire à l’idole des Français, Georges Carpentier, qui jette l’éponge au sixième rang. Le combat soulève de nombreuses polémiques, sur un potentiel arrangement ou encore sur la décision de l’arbitre de disqualifier Siki avant de le déclarer vainqueur sous la pression des spectateurs. Batling Siki devient ainsi le premier boxeur noir champion du monde.