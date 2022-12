Saint-Louis rêve de retrouver sa splendeur passée

14/12/2022 20:19

Balcon finement travaillé, peinture fraîche, grandes fenêtres ouvrant sur la rue... A Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, cette maison a retrouvé son lustre d'antan. A ses côtés, un bâtiment est éventré et un autre en passe de s'écrouler.