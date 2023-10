Saint-Louis : restitution d'un audit des établissements de formation privée professionnelle

14/10/2023 07:14

« Au Sénégal, plus de 65 % de l’offre de formation professionnelle est privée. Nous avons des établissements qui excellent dans la qualité mais qui ont un besoin réel d’accompagnement », a renseigné Modou NIANG, le chef de division formation professionnelle privée au ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat.



« Des contraintes ont été notées et nous avons identifié les mesures idoines à prendre », a-t-il indiqué.



Il s’exprimait en marge d’un atelier de partage de l’état des lieux issu de l’audit de qualité et de mise en place du cadre de pilotage des établissements privés de formation professionnelle et technique. Sur les 450 établissements ciblés, 368 ont été visités par cette étude.