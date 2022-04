Saint-Louis : reprise du tournoi International de judo après 2 ans de pause - vidéo

29/04/2022 20:26

Plus de 900 participants (combattants et officiels) venus des régions du Sénégal, de pays africains et européens sont attendus pour la 23e édition du Tournoi international de judo de Saint-Louis qui se déroulera les 14 et 15 mai prochain. A trois semaines de l’événement, le comité d’organisation, qui a fait face à la presse jeudi, a indiqué l'édition 2022 est placée sous le sceau des retrouvailles de la famille judo pour repartir sur de nouvelles bases.