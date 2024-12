Saint-Louis : plusieurs pêcheurs portés disparus à Nouadhibou

23/12/2024 08:40

Une pirogue partie de Saint-Louis aurait pris feu au large de Nouadhibou, en Mauritanie, causant la mort de quatre pêcheurs sénégalais. Après plusieurs jours de recherches infructueuses, les familles, accablées de douleur, ont organisé les funérailles des disparus



« Dans la pirogue, il y avait mes deux neveux. Leur mère et moi sommes du même père et de la même mère. Ils devaient faire un voyage de quatre à cinq jours, mais finalement, nous sommes restés dix à onze jours sans nouvelles », a témoigné Adama Diaw, au micro du correspondant de la radio RFM à Saint-Louis.



Les familles, qui étaient sans nouvelles des pêcheurs depuis plusieurs jours, ont tout tenté pour retrouver leurs proches. Cependant, face à l’absence de résultats et sous l’effet d’une douleur insupportable, elles ont dû se résoudre à organiser des funérailles en leur honneur.



Cette tragédie relance le débat sur les conditions périlleuses auxquelles sont confrontés les pêcheurs sénégalais, souvent contraints de s’aventurer loin des côtes à la recherche de poissons, au risque de leur vie. Le drame met également en lumière la nécessité d’un renforcement des dispositifs de sécurité maritime pour prévenir de telles pertes humaines.