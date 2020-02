Saint-Louis : plus de 740 abris provisoires recensés

744 abris provisoires ont été recensés, au total, dans les établissements scolaires, à Saint, selon les autorités académiques. Cela, alors que le taux d’absorption de ces abris provisoires, reste encore très faible, avec 164 abris provisoires, seulement, résorbés au cours de l’année dernière. Une enseignante et son mari et leurs proches, ont d’ailleurs consenti plus de 5 millions de francs Cfa, pour construire une salle de classe, dernièrement à Saint-Louis.