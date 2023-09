Saint-Louis : plus de 500 marins artisans formés.

18/09/2023 18:58

La 12ème session de formation des marins artisans, organisée par l'Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM), a débuté le lundi 11 septembre 2023, à Saint-Louis sous de beaux auspices. Cette formation de cinq jours qui s’est déroulé jusqu’au 15 septembre 2023, a réuni des capitaines d'embarcations non pontées exerçant des activités de pêche et de transports de passagers ou de marchandises.