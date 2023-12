Saint-Louis : ouverture d’un forum international sur l’économie circulaire et la promotion des emplois verts

02/12/2023 08:21

Le préfet de Saint-Louis a procédé vendredi au lancement officiel de la première édition du forum intercommunal sur l’économie circulaire des déchets et la promotion des emplois verts s’est ouverte vendredi dans le département de Saint-Louis (nord), organisé par une association intercommunale dénommée ACT-SL regroupant les 5 collectivités du département de Saint-Louis (Gandon, Fass Ngom, Ndiébène Gandiol, Saint-Louis, Mpal et le conseil départemental).



Diadia DIA insiste sur la pertinence de mettre en relation de ces entités territoriales et les porteurs de projet dans le cadre des emplois verts, initiée et portée par l’Agence Régionale Développement (ARD).



« Cela permettra d’aller vers une meilleure prise en charge de la gestion des déchets et également appuyer les politiques publiques en matière’’, a-t-il dit au lancement de ce conclave de deux jours qui réunit des partenaires au développement, des élus locaux, des associations de protection de l’environnement et des représentants de services techniques déconcentrés.



M. DIA a profité de l’occasion pour souligner les efforts de l’État dans la prise en charge des déchets ménagers avec la mise en place d’un « dispositif institutionnel très bien élaboré » matérialisé par la création de la Société nationale de gestion des déchets (SONAGED) et le Projet de promotion de la gestion intégrée de l’économie des déchets solides (PROMOGED).



Ce forum de la « Valorisation des déchets par les territoires », promeut le renforcement la résilience face aux déchets grâce à une meilleure connaissance du concept, des enjeux, des défis et opportunités. Il tente de « sensibiliser les acteurs territoriaux et les entreprises vertes sur le modèle de l’économie circulaire et les accompagner dans la mise en œuvre des mécanismes requis pour sa transition progressive vers une économie plus durable », a laissé entendre Abdourahmane GUEYE, le responsable de la division Suivi-Évaluation de l’ARD de Saint-Louis.



Il permettra de « partager les initiatives ou expériences liées à l’économie verte au niveau des territoires du département de Saint-Louis » et « d’établir une stratégie globale pour l’économie circulaire au niveau territorial et promouvoir activement les mécanismes de création d’emplois verts ainsi que les opportunités économiques qui en résultent ».