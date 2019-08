Saint-Louis : les partisans de BRAYA très en colère contre Me WADE (vidéo)

Les militants du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), proches d’Ahmet FALL BRAYA rejettent le nouveau secrétariat national concocté par Me Abdoulaye WADE. Ils ont fait part de leur indignation, lundi, lors d’une rencontre avec la presse locale. « Nous le rejetons avec la dernière énergie », ont-ils dit. « Nous sommes derrière BRAYA. Il est le seul et unique répondant du parti dans le départemental », ont-ils ajouté. En a croire les militants du souteneur de Macky SALL à la présidentielle, « les vrais responsables du parti sont relégués au second plan au profit d’hommes dont le seul mérite est d’être des amis de Karim WADE ». Très en verve, ils soulignent « qu’une telle forfaiture ne pourrait prospérer dans un parti qui se veut démocratique » …