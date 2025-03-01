Saint-Louis : les menuisiers-ébénistes étouffés par la cherté du bois

Les menuisiers-ébénistes de Saint-Louis font face à plusieurs difficultés, notamment la cherté et la rareté du bois.



Le prix d’une planche oscille entre 8 000 et 12 000 F CFA, ce qui complique l’approvisionnement en matériaux. La concurrence des meubles importés a également freiné leur activité, ont indiqué ces artisans.



Ils évoquent par ailleurs des retards de paiement de certains clients et un accès limité aux financements, ce qui les maintient dans une situation précaire.



Les artisans sollicitent des autorités la baisse du coût du bois, la facilitation de l’accès aux crédits, ainsi que des formations pour améliorer leurs compétences et leur productivité.



