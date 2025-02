Saint-Louis : les marchands-tabliers veulent un site de recasement avant tout déguerpissement

12/02/2025 05:45

Les marchands-tabliers de Saint-Louis invitent les autorités administratives et municipales locales à leur trouver un site de recasement avant l’opération de déguerpissement qu’elles comptent lancer à partir du 20 février prochain.



‘’Nous demandons au maire et au préfet, qui ont récemment fait une sortie pour annoncer une opération de déguerpissement à compter du 20 février, de nous trouver un site de recasement’’, a dit à la presse Abdoulahad Faye, de l’Association des marchands-tabliers de Saint-Louis.



Il a rappelé que ‘’des discussions avaient été entamées avec le maire [de Saint-Louis, Mansour Faye], pour trouver une solution à l’occupation anarchique de la voie’’ publique.



Compte tenu de cela, déclare-t-il, cette annonce a fait l’effet d’une surprise auprès des marchands-tabliers. Selon Abdoulahad Faye, »les tabliers sont complètement abattus à l’idée de quitter leur lieu de travail, à quelques semaines du ramadan, le mois du jeune musulman ».



Il estime que les vendeuses de poisson établies sur l’avenue Macky Sall, ex avenue général de Gaulle, sont dans le désarroi au même titre que les marchands et n’ont pas d’autre lieu pour mener leurs activités.



Il a rappelé que l’avènement du nouveau régime avait fait naitre l’espoir qu’une solution définitive allait être trouvée à leur situation avec des marchés ou des centres commerciaux où, dit-il, ils sont disposés à aller.



APS