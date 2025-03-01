Saint-Louis : le village de Boki appelle à l’aide face à l’avancée du fleuve

Les habitants de Boki, village situé sur l’île Amorphil dans le département de Podor, lancent un appel pressant au gouvernement du Sénégal pour faire face à l’avancée du fleuve Sénégal et aux inondations récurrentes qui menacent leur localité.



Selon des témoignages recueillis sur place, les jeunes du village se mobilisent chaque dimanche au bord du fleuve pour tenter de contenir les eaux à l’aide de moyens rudimentaires.



« Nous utilisons des sacs de farine vides, faisons des prières et ce que nous pouvons avec les moyens du bord », a confié l’un des habitants, dénonçant l’absence de réponse structurelle adaptée.



Les villageois alertent sur la progression continue du fleuve, devenue « de plus en plus dangereuse », et craignent pour leurs habitations, leurs cultures, et leur sécurité.



Ils demandent l’intervention urgente des autorités étatiques pour mettre en place des ouvrages de protection et des solutions durables contre l’érosion et les inondations qui fragilisent l’île Amorphil.



NDARINFO



