Saint-Louis : le projet EJO cultive la non-violence chez les enfants (vidéo)

11/07/2021 22:46

Fruit de la l’Association de Solidarité Sportive, Culturelle et Artistique Nationale (ASSCAN), sise à Saint-Louis et l’ONG française PLAY International, le projet « Appui pour une éducation active et inclusive de tous les enfants au Sénégal - Ejo » a lancé ce weekend une série d’activités ludiques dans plusieurs localités de Saint-Louis. Après le lancement du programme, samedi, un évènement fédérateur et festif a été organisé à Ndar Toute avec les animatrices et animateurs bénévoles de dette zone. Au total, près de 250 enfants seront enrôlés dans des séances de sensibilisation autour des notions de citoyenneté. Les mômes enthousiastes de l’ambiance joviale, sont invités à comprendre les valeurs de l’échange, de l’écoute et de la non-violente.