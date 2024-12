Saint-Louis : le préfet invite les populations à maintenir les quartiers propres

08/12/2024 12:40

Abou Sow, le préfet du département de Saint-Louis a invité samedi, les populations à maintenir leurs quartiers propres.



»Il est important de nettoyer mais le plus important est de maintenir les quartiers propres’’, a-t-il appelé les populations fortement mobilisées lors de la 7ème édition de la journée nationale de nettoiement »Setal sunu reew ».



‘’Nous pouvons nous mobiliser chaque mois, [mais] le gros du travail doit être fait par les populations en maintenant les quartiers propres’’, a insisté le préfet qui s’est rendu à Guinaw Rail et Medina Course, deux quartiers de la commune de Saint-Louis.



Il dit espérer qu’un des quartiers de Saint-Louis remporte le challenge »Quartier le plus propre du pays » lancé par le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana.



‘’En tous cas, nous allons envoyer els photos avant et après l’opération et nous espérons qu’un quartier de Saint-Louis remportera le challenge’’, a affirmé M. Sow.



Cette journée a été initiée par le président Bassirou Diomaye Faye au lendemain de son élection à la tête du pays.



Le préfet affirme qu’il faut installer dans la conscience citoyenne la culture de la propreté pour avoir des quartiers propres ainsi que les villes et le pays.



Il a remercié la mairie qui a mobilisé ses moyens ainsi que la Société nationale de gestion des déchets (SONAGED) avec une mobilisation exceptionnelle de ses agents malgré le travail abattu tous les jours.



Il a aussi salué la forte mobilisation des forces de défense et de sécurité qui sont venues donner un coup de main aux jeunes.



Les chefs de quartier ont aussi, selon lui, joué un rôle important dans la sensibilisation et la mobilisation des populations.





APS